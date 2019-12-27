مدير المرصد السوري:: المدنيون السوريون استغلوا توقف القصف الجوي على المنطقة وبدأوا بعملية نزوح كبيرة من سراقب وريفها بأعداد وصلت إلى نحو 40 ألف نازح خلال الساعات الفائتة، وعملية النزوح تجري في حقيقة الأمر نحو المجهول، والنزوح يتواصل لأن المدنيين لا يثقون بالروس والنظام وشاهدنا قبل أيام كيف استهدفت الطائرات الروسية النازحين بمحيط سراقب وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، وعلى الأمم المتحدة أن لا تكتفي بإصدار بيانات وإحصاءات لأرقام النازحين بل تعمل على وقف موجات النزوح وإيجاد حل لقضية النازحين، وهناك في منطقة شمال شرق سورية يوجد مقاتلين موالين لتركيا يريدون العودة للقتال والدفاع عن إدلب، بعد أن غرر بهم وقيل لهم بأن العملية العسكرية بإدلب لن تُستأنف وإذ بروسيا تبدأ عملية عسكرية بتنسيق مع تركيا بالتزامن مع عملية نبع السلام، أي أن هناك اتفاق روسي – تركي فحواه رأس العين وتل أبيض مقابل اتستراد دمشق – حلب الدولي.

مدير المرصد السوري:: المدنيون السوريون استغلوا توقف القصف الجوي على المنطقة وبدأوا بعملية نزوح كبيرة من سراقب وريفها مدير المرصد السوري:: المدنيون السوريون استغلوا توقف القصف الجوي على المنطقة وبدأوا بعملية نزوح كبيرة من سراقب وريفها بأعداد وصلت إلى نحو 40 ألف نازح خلال الساعات الفائتة، وعملية النزوح تجري في حقيقة الأمر نحو المجهول، والنزوح يتواصل لأن المدنيين لا يثقون بالروس والنظام وشاهدنا قبل أيام كيف استهدفت الطائرات الروسية النازحين بمحيط سراقب وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، وعلى الأمم المتحدة أن لا تكتفي بإصدار بيانات وإحصاءات لأرقام النازحين بل تعمل على وقف موجات النزوح وإيجاد حل لقضية النازحين، وهناك في منطقة شمال شرق سورية يوجد مقاتلين موالين لتركيا يريدون العودة للقتال والدفاع عن إدلب، بعد أن غرر بهم وقيل لهم بأن العملية العسكرية بإدلب لن تُستأنف وإذ بروسيا تبدأ عملية عسكرية بتنسيق مع تركيا بالتزامن مع عملية نبع السلام، أي أن هناك اتفاق روسي – تركي فحواه رأس العين وتل أبيض مقابل اتستراد دمشق – حلب الدولي. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 27, 2019