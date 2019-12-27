23 قضوا أمس بينهم 15 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و8 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 3 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الخميس إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة دير الزور استشهد شاب من أبناء مدينة البوكمال في دير الزور نتيجة تردي حالته الصحية داخل سجن صيدنايا “المسلخ البشري” بعد مضي عام ونصف على فترة اعتقاله.

وفي محافظة حلب استشهد مواطنان اثنان، أحدهما جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بأطراف مدينة اعزاز شمال مدينة حلب، والآخر من أبناء مدينة عندان في ريف حلب الشمالي الغربي، تحت التعذيب في معتقلات “النظام السوري”، بعد اعتقال دام نحو 6 سنوات. .

بينما قتل 5 عناصر من لواء القدس الفلسطيني جراء انفجار لغم زرعه تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية دير الزور

كما قتل ضابطين في قوات النظام جراء استهدافهما من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” بعمق بادية البوكمال في ريف دير الزور الشرقي

فيما أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر “الفرقة الرابعة” في المدينة وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً ما أدى لمقتله على الفور.

بينما عمد مسلحون من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى استهداف آلية عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة وذلك في قرية الشهابات على الطريق المؤدي إلى بلدة أبو خشب، ما أدى لمقتل 3 عناصر على الأقل بينهم قيادي في مجلس دير الزور العسكري، كما قتل اثنين من خلايا التنظيم بعد إطلاق نار من قبل قسد.

أيضاً قتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع المجموعات الجهادية بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

في حين قتل 3 عناصر في قوات النظام جراء اشتباكات مع الفصائل والجهاديين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.