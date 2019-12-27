مدير “المرصد السوري”: الأمم المتحدة قبل 5 أيام كانت تتحدث عن 30 ألف نازح.. واليوم تتحدث عن 230 ألف نازح.. قد يكون الرقم صحيحا أو غير ذلك.. رصدنا خلال الـ48 ساعة الفائتة فقط نحو 40 ألف نازح من بلدة سراقب وريفها فقط.. نزحوا عندما توقفت الطائرات الحربية والمروحية عن القصف.. عدد النازحين وفق توثيق “المرصد السوري” قد يفوق الـ150 ألف نازح خلال هذا الشهر.. وموجة النزوح الجديدة بدأت منذ الـ17 من الشهر الجاري تزامنا مع العملية العسكرية والقصف الروسي المكثف وتقدم متسارع لقوات النظام الذي أدى إلى استئناف نزوح المواطنين

مدير "المرصد السوري": الأمم المتحدة قبل 5 أيام كانت تتحدث عن 30 ألف نازح مدير "المرصد السوري": الأمم المتحدة قبل 5 أيام كانت تتحدث عن 30 ألف نازح.. واليوم تتحدث عن 230 ألف نازح.. قد يكون الرقم صحيحا أو غير ذلك.. رصدنا خلال الـ48 ساعة الفائتة فقط نحو 40 ألف نازح من بلدة سراقب وريفها فقط.. نزحوا عندما توقفت الطائرات الحربية والمروحية عن القصف.. عدد النازحين وفق توثيق "المرصد السوري" قد يفوق الـ150 ألف نازح خلال هذا الشهر.. وموجة النزوح الجديدة بدأت منذ الـ17 من الشهر الجاري تزامنا مع العملية العسكرية والقصف الروسي المكثف وتقدم متسارع لقوات النظام الذي أدى إلى استئناف نزوح المواطنين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 27, 2019