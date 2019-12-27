المرصد السوري لحقوق الانسان: عناصر موالية لتركيا تعرض استسلامها لـ”قسد” مقابل فتح الطريق إلى إدلب

قال نشطاء إن عناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا عرضت الاستسلام وتسليم أسلحتها لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في تل أبيض مقابل فتح الطريق أمامها حتى إدلب شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر وصفها بـ”الموثوقة” إن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن عملية (نبع السلام) العسكرية التركية، حاولوا الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، حيث عرضوا على قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة وجميع الأسلحة التي بحوزتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى منبج ليهربوا منها إلى جرابلس ثم إدلب، شمال سوريا.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت موافقتها على ذلك، وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج.

المصدر:روسيا اليوم