المرصد السوري لحقوق الانسان :نقل مسحلين تدعمهم تركيا من سوريا إلى ليبيا

27 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مكاتب لنقل المقاتلين من سوريا لليبيا عبر مطار إسطنبول بمغريات مالية
المرصد السوري لحقوق الانسان:مكاتب لنقل المقاتلين من سوريا لليبيا عبر مطار إسطنبول بمغريات مالية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن المجموعات المسلحة التي تدعمها تركيا في سوريا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا مع حكومة السراج.

وأكد مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، في تصريح له أن بعض العناصر من تنظيم داعش والمقاتلين من جنسيات عربية قد تمكنوا من الدخول إلى ليبيا بعد نقلهم من سوريا.

مضيفا أن عبد الحكيم بلحاج أدخل الجهاديين في وقت سابق إلى سوريا، واليوم يعيدهم أردوغان إلى ليبيا.

المصدر:قناة ليبيا

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