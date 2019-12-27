مدير “المرصد السوري”: الأمم المتحدة تحدثت عن معرة النعمان.. ولكن خلال الـ48 ساعة الفائتة هناك أكثر من 40 ألف نازح من مدينة سراقب وريفها الشرقي نتيجة مخاوف من استئناف العمليات العسكرية.. أوضاع النازحين مأساوية مثلما شاهدنا في ظل فصل الشتاء وعدم تمكن المنظمات السورية من إغاثة هذا العدد الكبير من النازحين.. وهناك مخاوف من البقاء في مناطق من إدلب يعتقد أنها أكثر أمنا خوفا من أن تشملها العملية العسكرية في فترة قصيرة.. الأمم المتحدة تقدم جزءًا من المساعدات قد تكفي أعداد قليلة من النازحين وأعتقد أن ذلك لن يكفي أمام موجات النزوح المستمرة.. لا إمكانية لإغاثة هذه الأعداد.. المعارك لا تزال مستمرة في ريف معرة النعمان والقصف الجوي متوقف لليوم الثالث على التوالي بسبب الأحوال الجوية وليس لغرض أخلاقي من روسيا أو النظام

مدير "المرصد السوري": الأمم المتحدة تحدثت عن معرة النعمان.. ولكن خلال الـ48 ساعة الفائتة هناك أكثر من 40 ألف نازح من مدينة سراقب مدير "المرصد السوري": الأمم المتحدة تحدثت عن معرة النعمان.. ولكن خلال الـ48 ساعة الفائتة هناك أكثر من 40 ألف نازح من مدينة سراقب وريفها الشرقي نتيجة مخاوف من استئناف العمليات العسكرية.. أوضاع النازحين مأساوية مثلما شاهدنا في ظل فصل الشتاء وعدم تمكن المنظمات السورية من إغاثة هذا العدد الكبير من النازحين.. وهناك مخاوف من البقاء في مناطق من إدلب يعتقد أنها أكثر أمنا خوفا من أن تشملها العملية العسكرية في فترة قصيرة.. الأمم المتحدة تقدم جزءًا من المساعدات قد تكفي أعداد قليلة من النازحين وأعتقد أن ذلك لن يكفي أمام موجات النزوح المستمرة.. لا إمكانية لإغاثة هذه الأعداد.. المعارك لا تزال مستمرة في ريف معرة النعمان والقصف الجوي متوقف لليوم الثالث على التوالي بسبب الأحوال الجوية وليس لغرض أخلاقي من روسيا أو النظام Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 27, 2019