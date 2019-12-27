المرصد السوري لحقوق الإنسان : الفصائل الموالية لتركيا تفتتح مكاتب لشحن المقاتلين إلى ليبيا عبر تركيا وتقدّم مغريات الرحلة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الفصائل الموالية لتركيا إفتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا

وأضاف إستنادا لمصادر لم يسمها أنه إفتتح في منطقة عفرين شمال حلب 4 مراكز لإستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث إفتتح مكتب تحت إشراف “فرقة الحمزات” في مبنى الأسايش سابقا، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقا تحت إشراف “الجبهة الشامية”، كما إفتتح “لواء المعتصم” مكتبا في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتبا آخر تحت إشراف “لواء الشامل”.

وأوضح أن عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز للإلتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك

وأكدت أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريا، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

وقالت إن مقاتلين إثتين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهم من مهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا.

المصدر:الخليج365