بعد غيابها نحو 72 ساعة.. طائرات “الضامن” الروسي والنظام تستأنف غاراتها في ريف إدلب

عاودت الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام قصف منطقة “خفض التصعيد” بعد غيابها عن الأجواء منذ مساء 24 ديسمبر/ كانون الأول، أي نحو 72 ساعة متواصلة، حيث قصفت الطائرات الروسية بلدتي الدير الشرقي وتلمنس والدير الغربي ومناطق في ريف معرة النعمان، فيما قصفت طائرات النظام الحربية بنيران رشاشاتها الثقيلة الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق، وقرية بابيلا بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا مدفعيا من قوات النظام استهدف بلدات كفروما والعامرية وموقة بريف إدلب الجنوبي، فيما دمرت الفصائل الجهادية عربة مصفحة لقوات النظام على محور الهلبة شرق إدلب. وقصفت الفصائل المقاتلة مناطق ريف اللاذقية وجبلة لليوم الثاني على التوالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما تتواصل عمليات القصف الصاروخي المتبادل بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور القتال في ريف إدلب واللاذقية.

ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، استهدافات متبادلة بين الفصائل من جهة وقوات النظام في ريف إدلب، حيث استهدفت الأولى مواقع في قريتي التح وحلبان ومحاور التماس بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي بالقذائف الصاروخية، بينما استهدفت قوات النظام مواقع في دير الشرقي ودير الغربي ومعرشورين ومعرشمشة وأماكن أخرى في المنطقة بقذائف المدفعية.