المرصد السوري لحقوق الانسان:مسلحون مجهولون يهاجمون حاجزا عسكريا لقوات النظام في مدينة الصنمين

27 ديسمبر,2019
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة مجهولة وعناصر من قوات النظام في حاجز “السوق” العسكري بمدينة الصنمين بريف درعا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان. أن الاشتباكات، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والرشاشات، وقذائف الآر بي جي.
هذا وشهدت مدينة الصنمين توترا في وقت سابق بين مجموعات محلية وقوات النظام التي سبق أن فرضت حظرا للتجول في المدينة نهاية أيلول الفائت، على خلفية مقتل عناصر لها هناك.

المصدر:قناة روناهي

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