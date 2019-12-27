ضمن “الانتفاضة الشعبية” في درعا.. مظاهرات تندد بسياسة “أردوغان” وروسيا في إدلب وتطالب بالإفراج عن المعتقلين

خرجت مظاهرات عدة بريف درعا في ظل استمرار “الانتفاضة الشعبية” التي تشهدها المنطقة، ففي بلدة ناحتة شرق درعا، رصد “المرصد السوري” خروج عشرات الشبان اليوم، في مظاهرة مسائية، تضامنا مع محافظة إدلب وما يتعرض له المدنيين من قصف وتهجير. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، فيما خرجت مظاهرة في بلدة الجيزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقصف الطائرات الروسية على ريف محافظة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 ديسمبر/ كانون الأول، مظاهرة في مدينة طفس بريف درعا الغربي، تضامناً مع أهالي محافظة إدلب، حيث طالب المتظاهرون بوقف القصف العملية العسكرية هناك.

وكان “المرصد السوري” رصد، في 20 ديسمبر/ كانون الأول، مظاهرة في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، طالبت بالإفراج عن المعتقلين من سجون “قوات النظام”، كما طالب المتظاهرون بوقف القصف على المدنيين في محافظة إدلب. وكان عدد من الشبان خرجوا في وقفة احتجاجية في بلدة معربة، طالبت أيضاً بالافراج عن المعتقلين، وطرد “حزب الله” اللبناني من سوريا.

يذكر أن محافظة درعا تشهد انتفاضة شعبية في عدد من المدن والبلدات، تنادي بذات المطالب. وعلى مدار النصف الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد حدة المظاهرات، إذ خرج أهالي الكرك الشرقي وبصر الحرير وحيط ومعربة والشجرة والكرك الشرقي ونصيب ودرعا البلد وطفس وتسيل ومناطق أخرى في درعا بمظاهرات أكدوا خلالها على مبادئ الثورة السورية وطالبوا بخروج الإيرانيين والإفراج عن المعتقلين في معتقلات النظام السوري.

ولم يسلم الروس من انتفاضة درعا، حيث كان “المرصد السوري” رصد في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، طرد أهالي من محافظة درعا للوفد الروسي الذي حضر للمشاركة في تشييع القيادي السابق بفصائل المعارضة، والذي اغتيل قبلها بيوم برصاص مجهولين غرب درعا. وتأتي تلك المظاهرات تزامنا مع استمرار تردي الوضع المعيشي والأمني في محافظة درعا، حيث لا يزال الفلتان الأمني متواصلا بشكل كبير.