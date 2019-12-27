مدير “المرصد السوري”: موجات النزوح لا تزال مستمرة في ريف إدلب

27 ديسمبر,2019
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مدير “المرصد السوري”: موجات النزوح لا تزال مستمرة في ريف إدلب.. رصدنا نزوح نحو 40 ألف مواطن خلال الـ48 ساعة الفائتة فقط.. جميع هؤلاء من بلدة سراقب وريفها ومناطق في ريف إدلب الشرقي وقد توجهوا إلى ريف إدلب الغربي والشمالي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. كما نزح قسم منهم باتجاه مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. هناك مخاوف لدى المدنيين من استئناف العمل العسكري وهو ما يجعل النزوح مستمراً حتى الآن.. هناك عشرات آلاف النازحين منذ الـ17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.. نحو 100 ألف سوري نزحوا عن مناطقهم.. وكانت وجهتهم المخيمات في ريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود ومناطق عفرين.. المنظمات الانسانية لم يكن لها دور في إغاثة النازحين أمام هذه الأعداد الكبيرة.. الأمر يحتاج إلى جدية من جانب الأمم المتحدة من أجل زيادة المساعدات

مدير "المرصد السوري": موجات النزوح لا تزال مستمرة في ريف إدلب

مدير "المرصد السوري": موجات النزوح لا تزال مستمرة في ريف إدلب.. رصدنا نزوح نحو 40 ألف مواطن خلال الـ48 ساعة الفائتة فقط.. جميع هؤلاء من بلدة سراقب وريفها ومناطق في ريف إدلب الشرقي وقد توجهوا إلى ريف إدلب الغربي والشمالي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. كما نزح قسم منهم باتجاه مناطق الاحتلال التركي في عفرين.. هناك مخاوف لدى المدنيين من استئناف العمل العسكري وهو ما يجعل النزوح مستمراً حتى الآن.. هناك عشرات آلاف النازحين منذ الـ17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.. نحو 100 ألف سوري نزحوا عن مناطقهم.. وكانت وجهتهم المخيمات في ريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود ومناطق عفرين.. المنظمات الانسانية لم يكن لها دور في إغاثة النازحين أمام هذه الأعداد الكبيرة.. الأمر يحتاج إلى جدية من جانب الأمم المتحدة من أجل زيادة المساعدات

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, December 27, 2019

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