تزامنا مع استهدف طائرة استطلاع روسية مناطق سيطرة الفصائل.. طائرات مسيرة تستهدف مطار حماة العسكري  

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تصدي المضادات الأرضية في مطار حماة العسكري لهجوم بطائرات مسيرة، وأفادت مصادر لـ” المرصد السوري”، أنه سُمع أصوات مدفعية ثقيلة 57 في محيط مطار حماة العسكري، وأكدت المصادر أن دوي انفجارات في محيط مطار حماة العسكري لم يعرف ما إذا كانت ناجمة عن إصابة تلك الطائرات لأهداف داخل المطار أو ناتجة عن قصف مدفعي، يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مذخرة واستهداف محيط قرية قسطون بريف حماة الشمالي الغربي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 ديسمبر/ كانون الأول، تصدي المضادات الأرضية في محيط مهبط مطار جب رملة الواقع غرب محافظة حماة، لهجوم بطائرات مسيرة. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن حامية المطار تمكنت من إسقاط احدى الطائرات. ويعد مطار “جب رملة” مهبط مروحيات، محور عملياته في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تصدي مضادات النظام لهجوم جديد تعرض له مطار حماة العسكري ومنطقة جب رملة غرب حماة عبر طائرات مسيرة وذلك عند منتصف الليلة الفائتة، حيث كان المرصد السوري رصد أمس الأول انفجارات سمع دويها في مطار حماة العسكري، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” هاجمت المطار.

كما رصد “المرصد السوري”، مساء أمس، أصوات انفجارات دوت في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث أكدت مصادر أن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في قاعدة “حميميم” الروسية لأجسام غريبة يعتقد أنها “طائرات مسيرة” في سماء المنطقة.