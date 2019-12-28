بتهمة قتل عناصر من قواتها.. مخابرات النظام تعتقل نحو 10 شبان من أبناء الغوطة الشرقية

28 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مخابرات النظام نفذت حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي سقبا وحمورية بغوطة دمشق الشرقية، حيث طالت عملية الاعتقال 12 شخصاً ممن كانوا يقاتلون سابقا في صفوف فصيل “فيلق الرحمن” وفضلوا البقاء عن الخروج إلى الشمال السوري بعد إجرائهم “تسوية أمنية”.

ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري”، فإن عملية الاعتقال نفذها فرع المخابرات الجوية بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم بتهمة قتل عناصر من قوات النظام إبان سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية. وفرضت مخابرات النظام أكثر من 20 حاجزاً في بلدتي حمورية وسقبا، أجرت خلالها عمليات فيش أمني للمارة، بالتزامن مع حملة الدهم التي نفذتها دوريات استخبارات النظام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 ديسمبر,2019

طائرات “مجهولة ” تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا شمال حلب

28 ديسمبر,2019

مقاتلات روسية تقصف معرة النعمان جنوب إدلب.. وقصف صاروخي مستمر يطال مناطق متفرقة من الريف الإدلبي

28 ديسمبر,2019

مجهولون يغتالون مواطنا في بلدة خاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي

28 ديسمبر,2019

بعد سب عناصر “الجيش الوطني” له واعتدائهم عليه.. وفاة مواطن من أبناء تل أبيض بنوبة قلبية