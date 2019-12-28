مجهولون يغتالون مواطنا في بلدة خاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل مواطن وإصابة آخر في بلدة بقرص الخاضعة لـ سيطرة قوات النظام في ريف دير الزور الشرقي، بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين مجهولين، دون معرفة أسباب ودوافع القتل.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 413 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ132 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.