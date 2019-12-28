طائرات “مجهولة ” تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: دوت أصوات انفجارات عنيفة، صباح اليوم، في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، تبين أنها ناجمة عن استهداف أحد السجون التابعة لـ”الجبهة الشامية” المعروف بـ اسم سجن “المعصرة” من قبل طيران مجهول مُسير يرجح أنه تابع لـ”التحالف الدولي” في بلدة “سجو” قرب مدينة إعزاز شمال شرق حلب، ما أدى لدمار كبير وانهيار البناء الذي يتواجد ضمنه السجن بشكل كامل، دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية بعد. جدير بالذكر أن السجن يضم سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومدنيين ويعتبر سجن (المعصرة) من أكثر السجون دموية، ويتم تعذيب المساجين داخله بوحشية.