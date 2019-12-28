مقتل ثلاثة أشخاص برصاص مجهولين أثناء عملهم في منشأة “الإصلاح الزراعي” في ريف الرقة الغربي

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وهم حراس منشأة “الإصلاح الزراعي” قرب مزرعة حطين في الريف الغربي لمحافظة الرقة، بعد تعرضهم لإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 416 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ135 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 277 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.