مدير “المرصد السوري”: هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون “التركماني” تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في “طرابلس” في ليبيا

28 ديسمبر,2019
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مدير “المرصد السوري”: هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون “التركماني” تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في “طرابلس” في ليبيا.. وتركيا تستغل التكوين التركماني لتجنيد هؤلاء.. وقد جرى تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل وهم في تركيا حاليا.. وهناك معلومات مؤكدة عن أن مجموعة وصلت إلى ليبيا الأسبوع الفائت كـ”مجموعة استطلاع” لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية ليبية.. والهدف هو القتال إلى جانب “القوات التركية”.. غالبية هؤلاء المقاتلين من فرقة “السطان مراد” ومن فصيل “سليمان شاه” وبعض الفصائل المقاتلة الأخرى.. والكثير من السوريين المقاتلين المعارضين رفضوا الانضمام لهذه المجموعات.. القضية تتعلق بمحاولة استقطاب العنصر التركماني إلى جانب القوات التركية في ليبيا كي لا يقال إن هناك سوريون مرتزقة يقاتلون في ليبيا.. ولكننا كشفنا هذا الأمر وسوف نستمر في الكشف عن المزيد من المعلومات كي نبعد السوريين وكي لا يكونوا طرفاً في القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية

 

هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون "التركماني" تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في ليبيا

مدير "المرصد السوري": هناك عمليات تجنيد لمقاتلين سوريين معارضين من المكون "التركماني" تحديداً للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في "طرابلس" في ليبيا.. وتركيا تستغل التكوين التركماني لتجنيد هؤلاء.. وقد جرى تجنيد ما بين 400 إلى 500 مقاتل بالفعل وهم في تركيا حاليا.. وهناك معلومات مؤكدة عن أن مجموعة وصلت إلى ليبيا الأسبوع الفائت كـ"مجموعة استطلاع" لنقل المزيد من المقاتلين إلى ليبيا تحت مسمى مؤسسات أمنية ليبية.. والهدف هو القتال إلى جانب "القوات التركية".. غالبية هؤلاء المقاتلين من فرقة "السطان مراد" ومن فصيل "سليمان شاه" وبعض الفصائل المقاتلة الأخرى.. والكثير من السوريين المقاتلين المعارضين رفضوا الانضمام لهذه المجموعات.. القضية تتعلق بمحاولة استقطاب العنصر التركماني إلى جانب القوات التركية في ليبيا كي لا يقال إن هناك سوريون مرتزقة يقاتلون في ليبيا.. ولكننا كشفنا هذا الأمر وسوف نستمر في الكشف عن المزيد من المعلومات كي نبعد السوريين وكي لا يكونوا طرفاً في القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الليبية

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 28, 2019

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