مدير “المرصد السوري”: عدة غارات جوية روسية استهدفت ريفي معرة النعمان وسراقب.. والاشتباكات لا تزال مستمرة على خطوط التماس الجديدة في ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي الشرقي.. هناك استماتة من قبل قوات النظام للتقدم ولكن دون سلاح الجو.. قوات النظام دائماً تفشل بالتقدم.. ولولا سلاح الجو الذي صاحب عملية التقدم لما تمكنت قوات النظام من إحراز أي تقدم والسيطرة على 45 قرية في تلك المنطقة من إدلب.. عملية النزوح مستمرة وبكثافة.. ومنذُ صباح الخميس وإلى الآن نتحدث عن نحو 60 ألف نازح نزحوا من مناطق تقع في سراقب وريفها الشرقي باتجاه ريف إدلب الغربي الذي بات مكتظاً بشكل كبير بالنازحين.. وهناك مخاوف على السكان الذين يقطنون المناطق الواقعة على طريق حلب-دمشق الدولي وتحديدا المناطق التي تقع شرق الطريق من أن تستهدفهم العملية العسكرية.. وبسبب تلك المخاوف هم يستغلون توقف الطيران لاستمرار عملية الهجرة والنزوح

مدير "المرصد السوري": عدة غارات جوية روسية استهدفت ريفي معرة النعمان وسراقب.. والاشتباكات لا تزال مستمرة على خطوط التماس الجديدة مدير "المرصد السوري": عدة غارات جوية روسية استهدفت ريفي معرة النعمان وسراقب.. والاشتباكات لا تزال مستمرة على خطوط التماس الجديدة في ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي الشرقي.. هناك استماتة من قبل قوات النظام للتقدم ولكن دون سلاح الجو.. قوات النظام دائماً تفشل بالتقدم.. ولولا سلاح الجو الذي صاحب عملية التقدم لما تمكنت قوات النظام من إحراز أي تقدم والسيطرة على 45 قرية في تلك المنطقة من إدلب.. عملية النزوح مستمرة وبكثافة.. ومنذُ صباح الخميس وإلى الآن نتحدث عن نحو 60 ألف نازح نزحوا من مناطق تقع في سراقب وريفها الشرقي باتجاه ريف إدلب الغربي الذي بات مكتظاً بشكل كبير بالنازحين.. وهناك مخاوف على السكان الذين يقطنون المناطق الواقعة على طريق حلب-دمشق الدولي وتحديدا المناطق التي تقع شرق الطريق من أن تستهدفهم العملية العسكرية.. وبسبب تلك المخاوف هم يستغلون توقف الطيران لاستمرار عملية الهجرة والنزوح Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 28, 2019