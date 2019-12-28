المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الموالية لأردوغان بريف ادلب

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الفصائل من عناصر جبهة النصرة و”الجيش الوطني” من طرف وقوات النظام مدعوم من روسيا من طرف آخر بريف ادلب مع تمكن الاخيرة من تحقيق مكاسب ميدانية على حساب موالي اردوغان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية استهدفت أحد الأفران الرئيسية في بلدة معصران في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل.

في الوقت نفسه، شهدت خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اشتباكات وقصف صاروخي متبادل بين قوات النظام من جهة والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أُخرى.

المصدر:خبر24