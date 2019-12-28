المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الموالية لأردوغان بريف ادلب

28 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية الموالية لأردوغان بريف ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية الموالية لأردوغان بريف ادلب

تستمر الاشتباكات العنيفة بين الفصائل  من عناصر جبهة النصرة و”الجيش الوطني” من طرف وقوات النظام مدعوم من روسيا من طرف آخر بريف ادلب مع تمكن الاخيرة من تحقيق مكاسب ميدانية على حساب موالي اردوغان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، غارات جوية نفذتها مقاتلات روسية استهدفت أحد الأفران الرئيسية في بلدة معصران في ريف إدلب الشرقي، ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل.

في الوقت نفسه، شهدت خطوط التماس في ريف إدلب الجنوبي الشرقي اشتباكات وقصف صاروخي متبادل بين قوات النظام من جهة والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أُخرى.

المصدر:خبر24

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا
28 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يلعب ورقة الإرهاب في ليبيا أجور مغرية لآلاف المرتزقة،

المرصد السوري لحقوق الانسان:أتباع تركيا يعرضون الاستسلام.. قسد توافق وروسيا ترفض
28 ديسمبر,2019

أردوغان والوقود السوري.. أيرسل 8000 مقاتل إلى ليبيا؟

تركيا تُعجل موعد انعقاد البرلمان للتصديق على إرسال جنود إلى ليبيا ,ومكاتب في عفرين لاستقبال وتسجيل من يرغبون بالقتال في ليبيا.. ونائب مصري يُعلق: مؤامرة
28 ديسمبر,2019

تركيا تُعجل موعد انعقاد البرلمان للتصديق على إرسال جنود إلى ليبيا ,ومكاتب في عفرين لاستقبال وتسجيل من يرغبون بالقتال في ليبيا.. ونائب مصري يُعلق: مؤامرة

المرصد السوري لحقوق الانسان:أتباع تركيا يعرضون الاستسلام.. قسد توافق وروسيا ترفض
28 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام التركي ينقل إرهابيين إلى ليبيا