لليوم الرابع على التوالي الفصائل تقصف ريف “القرداحة” وتتسبب في أضرار مادية.. وسط استمرار الاشتباكات العنيفة في ريف إدلب

قصفت الفصائل المقاتلة بالقذائف الصاروخية مناطق في ريف بلدة القرداحة لليوم الرابع على التوالي، حيث سقطت إحدى القذائف في قرية “سلاغو”، مُخلفةً أضراراً مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الجهادية من جهة أخرى، على محور كبانة بريف اللاذقية، في حين تمكنت الأخيرة من تدمر جرافة عسكرية لقوات النظام هناك.

على صعيد متصل، تشن الفصائل المقاتلة والإسلامية هجوماً على مواقع قوات النظام في بلدة جرجناز والتح وقرية البرسة بريف إدلب، بالتزامن مع تمهيد الفصائل الجهادية على تلك المحاور بصواريخ شديدة الانفجار، حيث تمكنت الفصائل من إعطاب مدرعة لقوات النظام على محور التح جنوب إدلب.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية كل من خان السبل وكفرعويد وسفوهن والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشورين وحيش.

وكانت طائرات روسية قصفت، اليوم، كل من بلدات الدير الشرقي و معصران بريف معرة النعمان. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت بين المجموعات الجهادية والفصائل المقاتلة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، إثر هجوم معاكس نفذته الأولى على مواقع الأخيرة في كل من التح وجرجناز جنوب شرق إدلب، وسط معارك عنيفة شهدتها المنطقة وقصف صاروخي مكثف متبادل بين الطرفين.