المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات مجهولة تستهدف سجنا لفصيل موال لتركيا في ريف حلب

28 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات مجهولة تستهدف سجنا لفصيل موال لتركيا في ريف حلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات مجهولة تستهدف سجنا لفصيل موال لتركيا في ريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سجنا تديره أحد الفصائل العسكرية السورية المدعومة من أنقرة قد تعرض لغارات جوية مجهولة، في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب السورية.

وأوضح المرصد السوري أن أصوات انفجارات عنيفة دوت، اليوم السبت، في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، تبين أنها ناجمة عن قصف نفذ بطائرات مسيرة مجهولة.

وأوضح المرصد أن الموقع المستهدف هو عبارة عن سجن يدعى ”سجن المعصرة“، ويديره فصيل ”الجبهة الشامية“ المدعوم من أنقرة، ويقع بالقرب من مدينة أعزاز.

ورجح المرصد أن يكون مصدر الطائرات المسيرة هو التحالف الدولي لمحاربة داعش الذي تقوده واشنطن، إذ إن السجن يضم عناصر من تنظيم داعش، إضافة إلى بعض المدنيين المتهمين بقضايا لا علاقة لها بالإرهاب.

وأدت الغارات، وفقا للمرصد، إلى انهيار بناء السجن بالكامل، مشيرا إلى أن سجن ”المعصرة“ يعد من أكثر السجون دموية، ويتم تعذيب المساجين داخله بوحشية، حسب المرصد.

وكانت تركيا قد خاضت ثلاث عمليات عسكرية شمال سوريا، سيطرت من خلالها على شريط حدودي يمتد من عفرين إلى جرابلس، غرب الفرات، إضافة إلى الشريط الحدودي الممتد بين مدينتي رأس العين وتل أبيض، شرق نهر الفرات.

المصدر:أرم نيوز

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