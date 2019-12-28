المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات “مجهولة ” تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا شمال حلب

28 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات “مجهولة ” تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا شمال حلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات “مجهولة ” تستهدف سجنًا لفصيل عسكري موالي لتركيا شمال حلب

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت، صباح اليوم، في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، تبين أنها ناجمة عن استهداف أحد السجون التابعة  لمرتزقة ”الجبهة الشامية” المدعومة من تركيا.

وأكد المرصد أن القصف الذي تعرض له السجن المعروف باسم “المعصرة” كان من قبل طيران مجهول مُسيّر، يُرجّح أنه تابع لـ ”التحالف الدولي” في بلدة “سجو” قرب مدينة اعزاز شمال شرق حلب، والذي أسفر عن دمار كبير، وانهيار البناء الذي يتواجد ضمنه السجن بشكل كامل.

المصدر:ANF

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