مدير المرصد السوري: النظام التركي ينقل إرهابيين إلى ليبيا

28 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا
المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين سوريين معارضين من المكون التركماني للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

وأشار عبد الرحمن في مداخلة هاتفية عبر شاشتنا، إلى أن تركيا بقيادة أردوغان بدأت نقل “المسلحين الجهاديين” عبر أراضيها من شمال إفريقيا إلى ليبيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وأضاف أن أنقرة استغلت التكوين التركماني لتجنيد ما يقرب من 500 مسلح وهم الآن في تركيا وربما وصلوا إلى ليبيا، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاستطلاع وصلت طرابلس الأسبوع الماضي لنقل مزيد من المقاتلين إليها تحت مسمى مؤسسات أمنية.

وعن نقطة انطلاق هؤلاء المقاتلين، كشف عبد الرحمن، أن نقطة الانطلاق ستكون من عفرين والأراضي المفتوحة بشكل  عام، لافتا إلى أن أغلبيتهم من ميليشيا فرقة “السلطان مراد” وبعض الفصائل الأخرى.

وأفادت مصادر سورية معارضة بقيام تركيا بتجنيد مسلحين عبر الفصائل الموالية لها في الشمال السوري وإرسالهم إلى ليبيا.

ووفقا لهذه المصادر، قامت طائرتان برحلتين من إسطنبول إلى طرابلس نقل على متنهما مقاتلون من سوريا.

وتناقلت أنباء حول وجود مخطط تركي لنقل مقاتلين من شمال سوريا إلى ليبيا، وهو ما لم تعلق عليه أنقرة نفيا أو إيجابا، وكذلك الحال من جانب حكومة السراج.

المصدر:قناة الغد

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