المرصد السوري لحقوق الانسان:ربع مليون نازح خلال أسبوعين

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا في غضون أسبوعين من شمال غرب سوريا جراء التصعيد العسكري هناك، في حين طالبت منظمات إنسانية إغاثية محلية المجتمع الدولي بتدخل فوري لحماية المدنيين.

وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه بين 12 و25 كانون الأول الجاري نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت «شبه خالية من المدنيين».

وتتواصل موجات النزوح من مدن وبلدات ريفي إدلب الجنوبي والشرقي باتجاه الحدود السورية التركية، في ظل التوقف المؤقت لقصف النظام والطائرات الروسية.

وأشار التقرير إلى أن بعض النازحين ممن فروا إلى منطقة سراقب شمالا اضطروا إلى النزوح مرة أخرى تفاديا للتصعيد الذي قد يطالها أيضا.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات إنسانية إغاثية محلية المجتمع الدولي بتدخل فوري لحماية المدنيين في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

وقال نشطاء إن عناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا عرضت الاستسلام وتسليم أسلحتها لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في تل أبيض مقابل فتح الطريق أمامها حتى إدلب شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر وصفها بـ»الموثوقة» إن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن عملية (نبع السلام) العسكرية التركية، حاولوا الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، حيث عرضوا على قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة وجميع الأسلحة التي بحوزتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى منبج ليهربوا منها إلى جرابلس ثم إدلب، شمال سوريا.

وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت موافقتها على ذلك، وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج.

المصدر:جريدة الشرق اللبنانية