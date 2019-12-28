المرصد السوري لحقوق الانسان:أمن النظام يعتقل شباناً في الغوطة الشرقية

28 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:أمن النظام يعتقل شباناً في الغوطة الشرقية
المرصد السوري لحقوق الانسان:أمن النظام يعتقل شباناً في الغوطة الشرقية

اعتقلت أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري اليوم، السبت، عدداً من عناصر سابقين في صفوف المعارضة السورية في الغوطة الشرقيّة، بتهمة “قتل عناصر للنظام السوري”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ فرع المخابرات الجوية شن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية منها: سقبا وحمورية طاولت 12 شاباً من عناصر فصيل “فيلق الرحمن” العامل سابقاً في الغوطة الشرقيّة.

وأشار المرصد إلى أنّ عملية الاعتقال تمت بعد مداهمة منازلهم، بتهمة قتل واغتيال عناصر لقوات النظام السوري بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر خاص لـ بروكار برس في وقتٍ سابق، بأنّ النظام يشن حملات مداهمة ليلاً، في مدينة دوما وينشر حواجز طيارة، في مساعٍ لاعتقال أكبر عدد من الشبان وزجّهم في الخدمة العسكرية لصالح النظام.

واعتقلت قوات النظام وأفرعه الأمنية عدداً من رؤوس الأموال (تجار وصيارفة) في دوما خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وطالبت بمبالغ ضخمة وصلت 50 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عنهم.

المصدر:بروكاربرس

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:الفصائل الموالية لتركيا في سوريا تشحن مقاتلين إلى ليبيا
28 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يلعب ورقة الإرهاب في ليبيا أجور مغرية لآلاف المرتزقة،

المرصد السوري لحقوق الانسان:أتباع تركيا يعرضون الاستسلام.. قسد توافق وروسيا ترفض
28 ديسمبر,2019

أردوغان والوقود السوري.. أيرسل 8000 مقاتل إلى ليبيا؟

تركيا تُعجل موعد انعقاد البرلمان للتصديق على إرسال جنود إلى ليبيا ,ومكاتب في عفرين لاستقبال وتسجيل من يرغبون بالقتال في ليبيا.. ونائب مصري يُعلق: مؤامرة
28 ديسمبر,2019

تركيا تُعجل موعد انعقاد البرلمان للتصديق على إرسال جنود إلى ليبيا ,ومكاتب في عفرين لاستقبال وتسجيل من يرغبون بالقتال في ليبيا.. ونائب مصري يُعلق: مؤامرة

المرصد السوري لحقوق الانسان:أتباع تركيا يعرضون الاستسلام.. قسد توافق وروسيا ترفض
28 ديسمبر,2019

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام التركي ينقل إرهابيين إلى ليبيا