المرصد السوري لحقوق الانسان:تتواصل عمليات القصف الصاروخي والمدفعي، على مدن وقرى ريف ادلب

28 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية الموالية لأردوغان بريف ادلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف صاروخي متبادل بين قوات النظام والمجموعات الجهادية الموالية لأردوغان بريف ادلب

 تجدد المواجهات، تتواصل عمليات القصف الصاروخي والمدفعي، على مدن وقرى ريف ادلب، وسط مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وفصائل جهادية من جهة وقوات النظام السوري والميليشيات الحليفة لها، من جهة أخرى، حيث استهدفت قوات النظام دير الشرقي ودير الغربي ومعرشورين ومعرشمشة وأماكن أخرى في المنطقة، في ظل توقف القصف الجوي على محافظة إدلب منذ أكثر من يومين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات عنيفة شهدها محور الدير غربي بريف معرة النعمان الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل وهيئة تحرير الشام من جانب آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، حيث تمكنت المجموعات المقاتلة من استعادة السيطرة على نقاط كانت قوات النظام قد تقدمت إليها خلال الساعات الفائتة.

المصدر:القدس العربي

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