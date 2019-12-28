مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: النظام التركي ينقل إرهابيين إلى ليبيا

28 ديسمبر,2019
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قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن تركيا تقوم بتجنيد مقاتلين سوريين معارضين من المكون التركماني للانخراط بمؤسسات أمنية تركية تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج.

وأشار عبد الرحمن في مداخلة هاتفية عبر فضائية “الغد”، إلى أن تركيا بقيادة أردوغان بدأت نقل “المسلحين الجهاديين” عبر أراضيها من شمال إفريقيا إلى ليبيا في الأول من أكتوبر المنصرم.

وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أنقرة استغلت التكوين التركماني لتجنيد ما يقرب من 500 مسلح وهم الآن في تركيا وربما وصلوا إلى ليبيا، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاستطلاع وصلت طرابلس الأسبوع الماضي لنقل مزيد من المقاتلين إليها تحت مسمى مؤسسات أمنية.

المصدر:مصراوي

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