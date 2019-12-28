المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تُجنّد مقاتلين من سوريا لمساندة الوفاق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أنقرة افتتحت 4 مراكز جديدة لاستقطاب المسلحين الراغبين في التوجه إلى ليبيا والقتال هناك إلى جانب مُسلّحي الوفاق.

وكشف المرصد السوري، الذي يُعدّ أحد أبرز المصادر التي تعتمد عليها وكالات الأنباء العالمية للحصول على معلومات موثوقة حول تطورات الأحداث في سوريا، عن موقع المراكز التركية، مُشيراً إلى أنها افتُتحت بمنطقة عفرين شمال مدينة حلب، مُؤكداً أنه رَصَد توجه عشرات المُسلّحين إلى المراكز التي تُشرف عليها فصائل موالية لتركيا لتسجيل أسمائهم.

وستشجع تركيا المُسلحين على الانضمام إلى المجموعات المتوجهة إلى ليبيا لإشعال القتال، بدفع مكافآت مالية كبيرة لكل من يذهب للقتال في ليبيا إلى جانب القوّات العسكرية التركية هناك والمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لفت إلى أن المكافآت التي عرضتها أنقرة تتراوح ما بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي شهرياً.

وكشف المرصد السوري عن وجود خدمات أخرى وُعِدَ المسلحين بالحصول عليها من قبل الدولة التي ستستضيفهم، في إشارة إلى مكافآت غير مُعلنة سيحصل عليها هؤلاء من قبل حكومة الوفاق في ليبيا.

ونقلت إندبندنت عربية عن مصادر محلية من الشمال السوري أن أحد مكاتب استقطاب المقاتلين افتُتِح بإشراف فرقة الحمزات، إضافة إلى مكتب آخر تحت إشراف الجبهة الشامية، ومكتب ثالث في قرية قيباره، فيما افتُتح الأخير في حي المحمودية تحت إشراف لواء الشامل.

المصدر:صحيفة المواطن الالكترونية