قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل سورية موالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل من يرغب في الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة، طرابلس.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إنه تم افتتاح 4 مراكز لتجنيد المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين (شمال محافظة حلب).

وأوضح المرصد السوري، ومقره لندن، أن المكاتب الأربعة في عفرين تشرف عليها فصائل “فرقة الحمزات، الجبهة الشامية، لواء المعتصم، لواء الشامل”.

وقال إنه رصد عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت حماية تركية هناك.

وذكر المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب في ليبيا وتقدم مُغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريًا، فضلا عن خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة.

كما نقل المرصد عن مصادر أخرى قولها إن مقاتلين اثتين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهم من مُهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا.