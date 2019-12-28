المرصد السوري لحقوق الانسان:قوات مرتزقة تركية تستعد للانضمام لـ«الوفاق»

قال مسؤولون كبار في تركيا وليبيا، رفضوا تسميتهم لحساسية القضية، إن مجموعات من العرقية التركمانية المتمردة التي تدعمها تركيا في سوريا، ستنضم قريباً إلى قوات حكومة الوفاق الليبية للقتال ضد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال مسؤول في حكومة الوفاق إن الحكومة عارضت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار، لكنها قبلته في النهاية مع تقدم قوات الجيش باتجاه قلب طرابلس العاصمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج.

وقال مسؤول آخر في الحكومة إن الدعم مما يطلق عليه لواء السلطان مراد السوري، وهي مجموعة متمردة لن ينظر إليها على أنها نشر رسمي ل«قوات تركية»

ومن جهة أخرى، قال مسؤول تركي إن بلاده قد ترسل أيضاً قواتها البحرية لحماية طرابلس، في حين تقوم تركيا بتدريب وتنسيق أنشطة قوات رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، قد ذكر الخميس، أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في الذهاب للقتال في ليبيا. وأفادت مصادر ل«المرصد السوري» الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أنه تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمالي حلب، لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف «فرقة الحمزات» في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف «الجبهة الشامية»، كما افتتح «لواء المعتصم» مكتباً في قرية قيباريه، وآخر في حي المحمودية تحت إشراف «لواء الشامل».

ورصد المرصد توجه العشرات للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك، وأكدت مصادر أن الفصائل الموالية لتركيا، تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهرياً.

على صعيد متصل، كشف موقع نورديك مونيتور الإخباري السويدي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا. ونقل الموقع عن عدنان تانريفردي، المستشار العسكري للرئيس التركي، قوله، إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب. وأوضح تانريفردي أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 24 نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا.

المصدر:جريدة الخليج الاماراتية