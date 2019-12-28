أكثر من 35 قتيلا من قوات النظام والفصائل الجهادية خلال الهجوم على محاور ريف إدلب

دارت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الجهادية ومقاتلين من أهالي ريف معرة النعمان من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي والشرقي، حيث تمكنت الفصائل من قتل ما لا يقل عن 27 مقاتل من قوات النظام وجرح العشرات منهم. كما وثّق “المرصد السوري” مقتل 9 من عناصر الفصائل الجهادية على تلك المحاور خلال الاشتباكات العنيفة.

ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، هجوما شنته الفصائل على مواقع قوات النظام في بلدة جرجناز والتح وقرية البرسة بريف إدلب، بالتزامن مع تمهيد الفصائل الجهادية على تلك المحاور بصواريخ شديدة الانفجار، حيث تمكنت الفصائل من إعطاب مدرعة لقوات النظام على محور التح جنوب إدلب.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية كل من خان السبل وكفرعويد وسفوهن والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشورين وحيش.

وكانت طائرات روسية قصفت، اليوم، كل من بلدات الدير الشرقي و معصران بريف معرة النعمان. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت بين المجموعات الجهادية والفصائل المقاتلة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أُخرى، إثر هجوم معاكس نفذته الأولى على مواقع الأخيرة في كل من التح وجرجناز جنوب شرق إدلب، وسط معارك عنيفة شهدتها المنطقة وقصف صاروخي مكثف متبادل بين الطرفين.