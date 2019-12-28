مقتل 3 عناصر من قوات النظام في ريف اللاذقية.. وجرحى في سقوط صواريخ شديدة الانفجار على بلدات ريف إدلب

قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار حرش بسنقول وبلدة محمبل بريف إدلب الغربي، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

على صعيد آخر، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور كبانة بجبل الأكراد، خلال الاشتباكات المتقطعة على المحور، اليوم.

ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الجهادية من جهة أخرى، على محور كبانة بريف اللاذقية، في حين تمكنت الأخيرة من تدمر جرافة عسكرية لقوات النظام هناك.

كما قصفت الفصائل المقاتلة بالقذائف الصاروخية مناطق في ريف بلدة القرداحة لليوم الرابع على التوالي، حيث سقطت إحدى القذائف في قرية “سلاغو”، مُخلفةً أضراراً مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ووثق “المرصد السوري” مقتل 36 عنصرا من الفصائل الجهادية وقوات النظام خلال الاشتباكات في ريف إدلب، إذ قتل 27 عنصراً من قوات النظام، بينما قتل 9 مقاتلين من العناصر الجهادية.