مقتل 3 عناصر من قوات النظام في ريف اللاذقية.. وجرحى في سقوط صواريخ شديدة الانفجار على بلدات ريف إدلب

28 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار حرش بسنقول وبلدة محمبل بريف إدلب الغربي، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
على صعيد آخر، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور كبانة بجبل الأكراد، خلال الاشتباكات المتقطعة على المحور، اليوم.
ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الجهادية من جهة أخرى، على محور كبانة بريف اللاذقية، في حين تمكنت الأخيرة من تدمر جرافة عسكرية لقوات النظام هناك.
كما قصفت الفصائل المقاتلة بالقذائف الصاروخية مناطق في ريف بلدة القرداحة لليوم الرابع على التوالي، حيث سقطت إحدى القذائف في قرية “سلاغو”، مُخلفةً أضراراً مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ووثق “المرصد السوري” مقتل 36 عنصرا من الفصائل الجهادية وقوات النظام خلال الاشتباكات في ريف إدلب، إذ قتل 27 عنصراً من قوات النظام، بينما قتل 9 مقاتلين من العناصر الجهادية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

28 ديسمبر,2019

أكثر من 35 قتيلا من قوات النظام والفصائل الجهادية خلال الهجوم على محاور ريف إدلب

مؤتمر الرياض لاختيار 8 مستقلين في هيئة التفاوض سيؤدي لشرخ جديد في صفوف المعارضة السورية
28 ديسمبر,2019

مؤتمر الرياض لاختيار 8 مستقلين في هيئة التفاوض سيؤدي لشرخ جديد في صفوف المعارضة السورية

28 ديسمبر,2019

مع تصاعد عمليات الخطف والقتل بمحافظة درعا.. العثور على جثة مواطن لقى حتفه على يد مجهولين

المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة مع تقدم النظام
28 ديسمبر,2019

تركيا تؤكد أن نقاط مراقبتها في إدلب قادرة على حماية نفسها