مدير “المرصد السوري”: “فاقد الشيء لا يعطيه” الاحتلال التركي هجَّر أكثر 300 ألف مواطن سوري في عملية “نبع السلام” وهجَّر مئات الآلاف من عفرين.. ولا يحق له الحديث عن الإجرام.. المشهد الإنساني المزري في إدلب يقع على عاتق الضامنين الروسي والتركي.. منذ الـ17 ديسمبر/كانون الأول نفذت الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية نحو 975 غارة بينها 316 غارة روسية و328 غارة من طائرات النظام الحربية و340 برميلا متفجرا ألقيت على إدلب وعشرات آلاف القذائف المدفعية والصاروخية.. خلال الـ100 ساعة الماضية رصدنا نحو 60 ألف نازح من سراقب وريفها نزحوا إلى المجهول في مناطق شمال إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. بعضهم وصل إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين ولا يأمنون بالذهاب إلى مناطق النظام ليس بسبب منع الفصائل الجهادية لهم بل خوفا من اعتقالهم كما حدث مع من سبقهم.. تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة فهي من أنشأت نقاط مراقبة على الأراضي السورية وباتت تحت مظلة النظام.. “مورك والصرمان” النقاط التركية جاءت عبر اتفاقيات “بوتين-أردوغان”.. كانت ولا تزال شيطانا أخرس.. بينما تلك الاتفاقيات كانت لمصلحة تركيا وروسيا ولم تصب في مصلحة الشعب السوري.. ونذكر ما حدث في الغوطة الشرقية مقابل عفرين.. وأحياء حلب مقابل درع الفرات.. وأخيراً عملية “نبع السلام” والتي احتلت مناطق كردية لطرد من تصفهم تركيا بـ”الإرهابيين”.. بالتزامن مع تلك العملية بدأت معارك إدلب أي أن هناك اتفاقيات قد لا يعلم بها الضيف من تركيا ويتناساها الضيف من “دمشق”.. ولكن من يقتل مواطنا سوريا هو مجرم على اختلاف الأسلحة والقوى المتواجدة على الأرض.. جميع القوى على الأرض السورية من جنسيات أجنبية هي قوة احتلال.. وضمن اتفاقية “خفض التصعيد” العام الفائت كان من المفترض أن يكون طريق حلب-دمشق الدولي تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية في ديسمبر من العام الفائت.. الجميع يدعي أنه يستهدف الإرهابيين.. وللتذكير يوم الثلاثاء 24 من ديسمبر قتلت الطائرات الروسية 10 مدنيين بينهم 7 أطفال باستهداف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس غرب سراقب.. وقد وثقنا منذ 17 ديسمبر سقوط 81 شهيدا مدنيا بينهم 14 طفلا و18 مواطنة وهناك 300 جريح.. هل قتل المدنيين هو حماية للشعب السوري.. هل هؤلاء هم الإرهابيين يا سيد تركي الحسن؟

مدير "المرصد السوري": "فاقد الشيء لا يعطيه" الاحتلال التركي هجَّر أكثر 300 ألف مواطن سوري مدير "المرصد السوري": "فاقد الشيء لا يعطيه" الاحتلال التركي هجَّر أكثر 300 ألف مواطن سوري في عملية "نبع السلام" وهجَّر مئات الآلاف من عفرين.. ولا يحق له الحديث عن الإجرام.. المشهد الإنساني المزري في إدلب يقع على عاتق الضامنين الروسي والتركي.. منذ الـ17 ديسمبر/كانون الأول نفذت الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية نحو 975 غارة بينها 316 غارة روسية و328 غارة من طائرات النظام الحربية و340 برميلا متفجرا ألقيت على إدلب وعشرات آلاف القذائف المدفعية والصاروخية.. خلال الـ100 ساعة الماضية رصدنا نحو 60 ألف نازح من سراقب وريفها نزحوا إلى المجهول في مناطق شمال إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. بعضهم وصل إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين ولا يأمنون بالذهاب إلى مناطق النظام ليس بسبب منع الفصائل الجهادية لهم بل خوفا من اعتقالهم كما حدث مع من سبقهم.. تركيا تتحمل مسؤولية كبيرة فهي من أنشأت نقاط مراقبة على الأراضي السورية وباتت تحت مظلة النظام.. "مورك والصرمان" النقاط التركية جاءت عبر اتفاقيات "بوتين-أردوغان".. كانت ولا تزال شيطانا أخرس.. بينما تلك الاتفاقيات كانت لمصلحة تركيا وروسيا ولم تصب في مصلحة الشعب السوري.. ونذكر ما حدث في الغوطة الشرقية مقابل عفرين.. وأحياء حلب مقابل درع الفرات.. وأخيراً عملية "نبع السلام" والتي احتلت مناطق كردية لطرد من تصفهم تركيا بـ"الإرهابيين".. بالتزامن مع تلك العملية بدأت معارك إدلب أي أن هناك اتفاقيات قد لا يعلم بها الضيف من تركيا ويتناساها الضيف من "دمشق".. ولكن من يقتل مواطنا سوريا هو مجرم على اختلاف الأسلحة والقوى المتواجدة على الأرض.. جميع القوى على الأرض السورية من جنسيات أجنبية هي قوة احتلال.. وضمن اتفاقية "خفض التصعيد" العام الفائت كان من المفترض أن يكون طريق حلب-دمشق الدولي تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية في ديسمبر من العام الفائت.. الجميع يدعي أنه يستهدف الإرهابيين.. وللتذكير يوم الثلاثاء 24 من ديسمبر قتلت الطائرات الروسية 10 مدنيين بينهم 7 أطفال باستهداف مدرسة تأوي نازحين في قرية جوباس غرب سراقب.. وقد وثقنا منذ 17 ديسمبر سقوط 81 شهيدا مدنيا بينهم 14 طفلا و18 مواطنة وهناك 300 جريح.. هل قتل المدنيين هو حماية للشعب السوري.. هل هؤلاء هم الإرهابيين يا سيد تركي الحسن؟ Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, December 28, 2019