مدير “المرصد السوري”: الاشتباكات مستمرة في إدلب، هناك هجوم مباغت تنفذه الفصائل على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام قرب بلدة جرجناز بريف معرة النعمان الشرقي، اسفر هذا الهجوم حتى اللحظة عن نحو 27 قتيلا من قوات النظام و 9 قتلى من الفصائل. العملية العسكرية مستمرة دون تقدم كبير لقوات النظام خلال الـ 72 ساعة الفائتة، نتيجة توقف الغارات الروسية بسبب الأحوال الجوية هناك.

واليوم رصدنا تجدد قصف الطائرات الحربية الروسية على ريف إدلب. الوضع الإنساني يتفاقم يوما بعد آخر، رصدنا نزوح المزيد من المدنيين من سراقب ومعرة النعمان إلى مناطق ريف إدلب الشمالي بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، ومناطق الاحتلال التركي في عفرين وريف حلب الغربي. هؤلاء لا يوجد لديهم امكانية استئجار منازل باتوا في العراء أو في بعض المخيمات. حتى الآن لايوجد شيء مؤكد حول التفجيرات في سجن “المعصرة” بريف حلب الشمالي، رجحنا أن تكون نتيجة استهداف طائرات مجهولة، ولكن البعض اتهم “أبو علي سجو” نفسه الأمني في الجبهة الشامية، وقد يكون هو من قام بهذا العمل من أجل تهريب سجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” مقابل مبالغ مالية للتمويه عن اختفائهم.