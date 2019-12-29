القوات التركية تجدد قصفها على قرى محيطة بـ”عين عيسى” شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 ديسمبر/ كانون الأول، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى العريضة والخالدية بريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 25 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق قوات سوريا الديمقراطية صاروخا على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لترد عليه القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن إطلاق الصاروخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 18 ديسمبر/ كانون الأول، استهدافات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث جرت الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتركزت على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية