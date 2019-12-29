مسلحون مجهولون يستهدفون عناصر من قوات سوريا الديمقراطية.. في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” 

دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من قوات “قسد” وآخرين يعتقد أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة الرشادة بمدينة البصيرة بريف دير الزور، وذلك عقب فتح الأخير نيران أسلحتهم على سيارة تابعة لـ”قسد”، في حين وصلت تعزيزات لـ”قسد” إلى مكان الاشتباكات، ما أدى إلى فرار هؤلاء العناصر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وهم حراس منشأة “الإصلاح الزراعي” قرب مزرعة حطين في الريف الغربي لمحافظة الرقة، بعد تعرضهم لإطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين.