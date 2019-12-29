طائرات روسية تتناوب على قصف بلدة سراقب..و نحو 40 قتيلا من قوات النظام والفصائل الجهادية حصيلة المعارك في ريفي إدلب واللاذقية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثرا بجراحه نتيجة قصف طائرات النظام الحربية على مدينة معرة النعمان قبل أيام. على صعيد متصل، تناوبت عدة طائرات حربية روسية على قصف الأطراف الجنوبية لمدينة سراقب بصواريخ شديدة الانفجار، وبذلك يرتفع عدد الغارات على كل من معصران والدير الشرقي إلى 13، على صعيد متصل قصفت قوات النظام البرية قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي، ومحاور ريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات عنيفة على محور بلدة موقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ووثق “المرصد السوري” مقتل 36 عنصرا من الفصائل الجهادية وقوات النظام خلال الاشتباكات في ريف إدلب، إذ قتل 27 عنصراً من قوات النظام، بينما قتل 9 مقاتلين من العناصر الجهادية. كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور كبانة بجبل الأكراد، خلال الاشتباكات المتقطعة على المحور، اليوم. في حين قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار حرش بسنقول وبلدة محمبل بريف إدلب الغربي، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1307 شخصا، وهم 311 مدنيا بينهم 82 طفلا و62 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 140 بينهم 43 طفلا و24 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و19 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و61 بينهم 7 أطفال و13 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 77 شخصًا بينهم 20 مواطنة و21 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 478 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 346 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل518 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5408 شخص، وهم: 1356 مدنيا، بينهم 342 طفل و248 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم:366 بينهم 87 طفلا و67 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و107 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و598 بينهم 162 طفلا و103 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 191 شخصا، بينهم 40 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 2143 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1433 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1909 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 5934 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم:1639 مدنيا بينهم 423 طفلا و312 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و 2229 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1465 مقاتلاً من “الجهاديين”،و2066 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6168 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم:1722 بينهم 452 طفلًا و326 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2296 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1569 مقاتلاً من الجهاديين، و2150 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.