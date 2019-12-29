المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف سجناً قرب إعزاز شمالي حلب

29 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف سجناً قرب إعزاز شمالي حلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات مجهولة تستهدف سجناً قرب إعزاز شمالي حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سجناً يديره أحد الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، تعرض لغارات جوية مجهولة.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات التي نفذتها طائرات مسيرة استهدفت سجن (المعصرة) الذي تديره جماعة (الجبهة الشامية) المدعومة من الجيش التركي. 

ورجح المرصد الحقوقي أن تكون الطائرات المسيرة المجهولة تابعة للتحالف الدولي، لوجود عدد من مسلحي داعش داخل السجن. 

هذا، وأدت الغارات إلى انهيار بناء السجن بالكامل، لكن المرصد لم يدل بأي معلومات عن حجم الخسائر البشرية.

يذكر أن المنطقة شهدت غارات مماثلة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت واستهدفت منطقة (الحراقات) بالقرب من قرية (ترحين)، وقرية (البرج)، ومواقع في جنوب مدينة جرابلس شرقي حلب. 

كما استهدفت غارات أخرى نفذتها طائرات مجهولة في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت محيط بلدة (كفرة) قرب مدينة إعزاز، وفقاً للمرصد.

المصدر:ارتا اف ام

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