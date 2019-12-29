المرصد السوري لحقوق الانسان:عشرات القتلى من قوات النظام والفصائل المسلحة في ريف إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة جرت السبت، بين الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، في ريف إدلب، أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين.

ودارت الاشتباكات على محور بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي والشرقي، حيث قُتل ما لا يقل عن 27 مقاتلاً من قوات النظام وجرح العشرات، كما قُتل تسعة عناصر من الفصائل المسلحة وجبهة تحرير الشام الإرهابية.

وشنت الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية هجوماً على مواقع النظام في بلدة جرجناز والتح وقرية البرسة بريف إدلب، بالتزامن مع قصف بصواريخ شديدة الانفجار.

كما قصفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية كلاً من خان السبل وكفر عويد وسفوهن والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشورين وحيش.

المصدر:قناة اليوم