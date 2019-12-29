المرصد السوري لحقوق الانسان:الطائرات الحربية تعاود قصف إدلب وأريافها بعد غيابها لـ73 ساعة

تتواصل عمليات القصف الصاروخي المتبادل بين قوات النظام ومجموعات تركيا المرتزقة في عدة محاور بإدلب في وقت عاودت فيه الطائرات الحربية قصفها لتلك المناطق بعد غياب دام نحو ثلاثة أيام.

عاودت طائرات النظام وروسيا ضرباتها الجوية على مناطق ما تسمى بخفض التصعيد بعد غياب عن أجواء المنطقة لـأكثر من اثنتين وسبعين ساعة,

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن الطائرات الروسية جددت غاراتها مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة معرة النعمان، وأريافها,

وكذلك قصفت الطائرات الحربية الأوتوستراد الدولي حلب – اللاذقية ، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة تلمنس والحامدية، وألقت طائرة استطلاع روسية مذخرة قنابل عنقودية على أطراف بلدة قسطون في ريف حماة ,

كما نفذت المقاتلات الروسيةأيضا بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، غارات جوية استهدفت أحد الأفران الرئيسية في بلدة معصران في ريف إدلب ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل.

وفيما يخص العمليات البرية لقوات النظام ، فقد قصفت القوات بلدة كبانة ومناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية، ومناطق أخرى بريفي حماة وإدلب.

المصدر:قناة روناهي