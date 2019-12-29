بعد مقتل 36 من قوات النظام والجهاديين يوم أمس.. الهدوء الحذر يعود إلى جبهات إدلب بالتزامن مع غياب للطائرات الروسية منذ 9 ساعات

29 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هدوءًاً نسبياً تشهده عموم منطقة “بوتين – أردوغان” ولا سيما محاور القتال في الريف الإدلبي، حيث تغيب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة منذ منتصف الليل وحتى اللحظة بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة، فيما تشهد محاور التماس شرق وجنوب شرق إدلب، استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، ورصد المرصد السوري مساء أمس، تناوب عدة طائرات حربية روسية على قصف الأطراف الجنوبية لمدينة سراقب بصواريخ شديدة الانفجار، وبذلك يرتفع عدد الغارات على كل من معصران والدير الشرقي إلى 13، على صعيد متصل قصفت قوات النظام البرية قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي، ومحاور ريف إدلب الجنوبي، كما دارت اشتباكات عنيفة على محور بلدة موقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ووثق “المرصد السوري” خلال يوم أمس مقتل 36 عنصرا من الفصائل الجهادية وقوات النظام جراء الاشتباكات في ريف إدلب، إذ قتل 27 عنصراً من قوات النظام، بينما قتل 9 مقاتلين من العناصر الجهادية

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