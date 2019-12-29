أهالي درعا يواصلون تضامنهم مع إدلب عبر جداريات جديدة في مدينة نوى تنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جدارايات جديدة ضمن محافظة درعا، حيث أقدم أهالي مدينة نوى على كتابة عبارات جديدة على جدارن المدينة، تضامناً مع الكارثة الإنسانية في إدلب، وتنديداً بالعمليات العسكرية للنظام وروسيا هناك، وكان المرصد السوري رصد في الـ 27 من الشهر الجاري، خروج مظاهرات عدة بريف درعا في ظل استمرار “الانتفاضة الشعبية” التي تشهدها المنطقة، ففي بلدة ناحتة شرق درعا، رصد “المرصد السوري” خروج عشرات الشبان في مظاهرة مسائية، تضامنا مع محافظة إدلب وما يتعرض له المدنيين من قصف وتهجير. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، فيما خرجت مظاهرة في بلدة الجيزة، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقصف الطائرات الروسية على ريف محافظة إدلب.