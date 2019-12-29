مدير المرصد السوري:: المقاتلون الذين ذهبوا إلى ليبيا لا يمثلون الشعب السوري بشكل قطعي، هؤلاء يمثلون مرتزقة للرئيس التركي، والفيديوهات التي وصلت إلى المرصد السوري بعض الأصدقاء في ليبيا قالوا أنها في معسكر التكبالي في طرابلس وهذا المعسكر كان تحت سيطرة الجيش الليبي وبات تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ونتحدث عن ما هو مؤكد لدينا، هناك 300 مقاتل من الفصائل الموالية لتركية نقلوا إلى ليبيا، ونقول الفصائل الموالية لتركيا لأنها لو كانت في حقيقة الأمر فصائل سورية معارضة لما كانت ذهبت إلى ليبيا تحت مسميات مؤسسات أمنية تركية كمرتزقة يقاتلون في تلك المنطقة، الصفقة بين تركيا والمقاتلين هي مرتب شهري يقدر بـ 2000 دولار أمريكي، والمهمة هي الدفاع عن طرابلس لمدة تترواح بين الـ 3 حتى الـ 6 أشهر، بالإضافة لمنح الجنسية التركية للعائدين من هناك أحياء، وبشكل قطعي هناك مجموعات سورية معارضة مقاتلة رفضت هذه الصفقة وحاولت الذهاب إلى إدلب لقتال الروس هناك.

مدير المرصد السوري:: المقاتلون الذين ذهبوا إلى ليبيا لا يمثلون الشعب السوري بشكل قطعي، هؤلاء يمثلون مرتزقة للرئيس التركي مدير المرصد السوري:: المقاتلون الذين ذهبوا إلى ليبيا لا يمثلون الشعب السوري بشكل قطعي، هؤلاء يمثلون مرتزقة للرئيس التركي، والفيديوهات التي وصلت إلى المرصد السوري بعض الأصدقاء في ليبيا قالوا أنها في معسكر التكبالي في طرابلس وهذا المعسكر كان تحت سيطرة الجيش الليبي وبات تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ونتحدث عن ما هو مؤكد لدينا، هناك 300 مقاتل من الفصائل الموالية لتركية نقلوا إلى ليبيا، ونقول الفصائل الموالية لتركيا لأنها لو كانت في حقيقة الأمر فصائل سورية معارضة لما كانت ذهبت إلى ليبيا تحت مسميات مؤسسات أمنية تركية كمرتزقة يقاتلون في تلك المنطقة، الصفقة بين تركيا والمقاتلين هي مرتب شهري يقدر بـ 2000 دولار أمريكي، والمهمة هي الدفاع عن طرابلس لمدة تترواح بين الـ 3 حتى الـ 6 أشهر، بالإضافة لمنح الجنسية التركية للعائدين من هناك أحياء، وبشكل قطعي هناك مجموعات سورية معارضة مقاتلة رفضت هذه الصفقة وحاولت الذهاب إلى إدلب لقتال الروس هناك. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019