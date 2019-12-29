بعد غيابها عن الأجواء منذ نحو 100 ساعة.. طائرات النظام الحربية تجدد قصفها على ريف معرة النعمان

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على ريف معرة النعمان الشرقي بعد ظهر اليوم الأحد، مستهدفة أماكن في بلدة معرشورين وأطرافها، دون معلومات عن خسائر بشرية، وتأتي الضربات هذه بعد غياب لطائرات النظام عن أجواء المنطقة منذ 100 ساعة، على صعيد متصل دارت اشتباكات عنيفة بين غرفة عمليات وحرض المؤمنين التي تضم فصائل جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى على محور قرية زمار بريف حلب الجنوبي، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.