بعد أيام من عودته إلى منزله.. مسلحوا الفصائل الموالية لـ تركيا يعتقلون مواطنا في ريف عفرين شمال غرب حلب

تستمر الفصائل الموالية لـ تركيا باعتقال الكُرد من أبناء مدينة عفرين وريفها، في محاولة منهم لتضييق الخناق على الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم، حيث رصد “المرصد السوري” دورية تابعة لـ فصيل مدعوم تركياً اقتحمت منزل في بلدة دير صوان التابعة لناحية شرا في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، واعتقلت أحد المواطنين واقتادته إلى جهة مجهولة دون توضيح أسباب ودوافع الاعتقال، الجدير بالذكر أن المواطن عاد لمنزله منذُ نحو ثلاثة أيام فقط عائداً من مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب. ونشر “المرصد السوري ” في 28 ديسمبر / كانون الأول أن مصادر أهلية أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل الموالية لتركيا عمدت خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع المنصرم إلى تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات طالت أكثر من 10 أشخاص من بينهم مواطنة، في ناحية بلبل بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب.

ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فقد جرى اعتقال الأشخاص بعد توجيه تهم مختلفة لهم، أبرزها القتال السابق في صفوف “الإدارة الذاتية” إبان سيطرتها على مدينة عفرين وريفها.