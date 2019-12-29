مدير المرصد السوري:: المهمة في ليبيا واضحة هي القتال إلى جانب حكومة الوفاق وحسب ما قيل لهم مهمتهم فقط الدفاع عن طرابلس وحمايتها، وللتوضيح فإن حركة حزم كانت أحد الفصائل المعارضة للنظام السوري ولتركيا لكن بعض المقاتلين الذين توجهوا إلى ليبيا كانوا سابقاً في حركة حزم لكنهم انضموا إلى السلطان مراد وسليمان شاه وهي جماعات ذات غالبية تركمانية يقاتلون إلى جانب القوات التركية ورواتبهم في الوقت الراهن هي من الحكومة التركية، واستخدام العنصر التركماني لسبب مهم جداً يتمثل بعدم المساءلة الدولية في حال كان هناك تحقيق دولي حول المرتزقة تقول تركيا أن هؤلاء مقاتلين أتراك، المؤكد الآن أن 300 مقاتل سوري باتوا في طرابلس، وهذه المجموعات ستعمل تحت مسميات شركة أمنية تركية، وحسب ما جاء على لسان بعضهم فإنهم ذاهبون للقتال فقط من أجل الأموال وبعضهم مغرر بهم في حقيقة الأمر حيث قال بعضهم أنهم ذاهبون لقتال إيران هناك لكن لا نعلم كيف يصبح الجيش الوطني الليبي عميل لإيران، إيران متواجدة في ريف حلب فليذهبوا ويقاتلوها، والمقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا لا يمثلون لا معارضة ولا حتى الشعب السوري هؤلاء مرتزقة يعملون لصالح الرئيس التركي، وقد قلت لمصطفى عبد الجليل بشهر ديسمبر عام 2011 ، عندما التقيته في وارسو يجب إيقاف التصدير الجهاديين الليبيين والتونسيين إلى سوريا.

مدير المرصد السوري:: المهمة في ليبيا واضحة هي القتال إلى جانب حكومة الوفاق وحسب ما قيل لهم مهمتهم فقط الدفاع عن طرابلس وحمايتها مدير المرصد السوري:: المهمة في ليبيا واضحة هي القتال إلى جانب حكومة الوفاق وحسب ما قيل لهم مهمتهم فقط الدفاع عن طرابلس وحمايتها، وللتوضيح بعض المقاتلين الذين توجهوا إلى ليبيا كانوا سابقاً في حركة حزم لكنهم انضموا إلى السلطان مراد وسليمان شاه وهي جماعات ذات غالبية تركمانية يقاتلون إلى جانب القوات التركية ورواتبهم في الوقت الراهن هي من الحكومة التركية، واستخدام العنصر التركماني لسبب مهم جداً يتمثل بعدم المساءلة الدولية في حال كان هناك تحقيق دولي حول المرتزقة تقول تركيا أن هؤلاء مقاتلين أتراك، المؤكد الآن أن 300 مقاتل سوري باتوا في طرابلس، وهذه المجموعات ستعمل تحت مسميات شركة أمنية تركية، وحسب ما جاء على لسان بعضهم فإنهم ذاهبون للقتال فقط من أجل الأموال وبعضهم مغرر بهم في حقيقة الأمر حيث قال بعضهم أنهم ذاهبون لقتال إيران هناك لكن لا نعلم كيف يصبح الجيش الوطني الليبي عميل لإيران، إيران متواجدة في ريف حلب فليذهبوا ويقاتلوها، والمقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا لا يمثلون لا معارضة ولا حتى الشعب السوري هؤلاء مرتزقة يعملون لصالح الرئيس التركي، وقد قلت لمصطفى عبد الجليل بشهر ديسمبر عام 2011 ، عندما التقيته في وارسو يجب إيقاف تصدير الجهاديين الليبيين والتونسيين إلى سوريا. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, December 29, 2019