عشرات المتظاهرين يهتفون ضد “الائتلاف السوري” ويطردون أحد أعضائه في مظاهرة اسطنبول

29 ديسمبر,2019
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خرجت مظاهرات عدة في تركيا، يوم أمس السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول، في كلًا من أنقرة وأضنة وغازي عنتاب، ومظاهرة أمام القنصلية الروسية في مدينة إسطنبول التركية، ومناطق أخرى كانت مرخصة من قبل الحكومة التركية، وافادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن مشادات كلامية ومشاجرات، بين متظاهرين سوريين وممثل الإئتلاف السوري المعارض، “ي ف”، والشاعر “أ ا” في بإسطنبول، وذلك بسبب استفزاز “ف” للمتظاهرين بلقاءات مع الوكالات الإعلامية، وتصريحه بما يخدم الائتلاف والحكومة التركية، بالتزامن مع هتافات المتظاهرين “سوريا حرة حرة.. والروسي يطلع برا”.  مما دفع عشرات المتظاهرين لرفع أصواتهم بالهتاف ضد “الائتلاف السوري” خلال المظاهرة، ليرد عليهم “ف” بعبارات نابية وغير أخلاقية انتهت بطرد عضو الائتلاف ومن معه. وكانت مظاهرات عدة في تركيا ودول أوروبا خرجت يوم أمس السبت تضامنا مع أهالي إدلب ومطالبة بوقف القصف على أرياف المحافظة.

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