اغتيال “رئيس لجنة المصالحة” في كناكر بغوطة دمشق الغربية عبر استهدافه بعبوة ناسفة

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري” عملية اغتيال طالت رئيس لجنة المصالحة في بلدة كناكر بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور. ورصد “المرصد السوري” في 26 ديسمبر / كانون الأول عملية اغتيال شهدتها مدينة معضمية الشام بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر “الفرقة الرابعة” في المدينة وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً ما أدى لمقتله على الفور.