المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول 300 مرتزق من تركيا إلى ليبيا

29 ديسمبر,2019
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"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا
"المرصد السوري لحقوق الانسان" يكشف تفاصيل إرسال "مسلحين سوريين" إلى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد مرتزقة تركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن بلغ 300 شخص، مشيراً أن  العدد الكبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه ماعدا الذين وصلوا إلى ليبيا، توجد حوالي 1000 مجند وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

وأشار المرصد السوري نقلاً عن مصادر له أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد، لعقدٍ مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل.

واستناداً إلى تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص، يظهر فيها صوت أحد مرتزقة تركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين، عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غداً إلى “طرابلس” انطلاقا من “عفرين”، مُضيفاً: “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحاً من عفرين”.

وقال المرصد: أن مرتزقة تركيا يتجمعون في منطقة صلاح الدين، التي تُعد المدخل الجنوبي للعاصمة الليبية، وهي إحدى المناطق الراقية فيها، ونوّه أن  العدد الكبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم من فصيل حركة حزم التي تم حلّها قبل عدة سنوات”.

وبيّن المرصد من خلال الشرائط المصورة التي حصل عليها، أن هؤلاء المرتزقة يتجمعون في معسكر التكبالي، الذي كان سابقاً تابعاً للجيش الليبي، لكنه بات الآن تحت سيطرة مرتزقة تركيا ، ومن خلال خدمة غوغل، يتضح أن هناك إنشاءات عدة تجري منذ شهر تقريباً في ذلك المعسكر، ما يعني أن تركيا كانت تعمل على تجهيزه لاستقبال مرتزقتها”.

المصدر :نبض الشمال

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