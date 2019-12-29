المرصد السوري لحقوق الانسان:استمرار الإشتباكات في إدلب يسفر عن سقوط عدد من القتلى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة بين الفصائل المسلحة، ومقاتلين من أهالي ريف معرة النعمان من جهة وقوات الحكومة السورية والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، على محور بلدتي التح وجرجناز بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وبحسب المرصد تمكنت الفصائل من قتل ما لا يقل عن 27 مقاتل من قوات الحكومة لسورية وجرح العشرات منهم. كما وثّق “المرصد السوري” مقتل 9 من عناصر الفصائل المسلحة على تلك المحاور خلال الاشتباكات العنيفة.

ورصد “المرصد السوري”، قبل ساعات، هجوما شنته الفصائل على مواقع قوات الحكومة السورية في بلدة جرجناز والتح وقرية البرسة بريف إدلب، بالتزامن مع تمهيد الفصائل الجهادية، على تلك المحاور بصواريخ شديدة الانفجار، حيث تمكنت الفصائل من إعطاب مدرعة لقوات النظام على محور التح جنوب إدلب.

و قصفت قوات الحكومة السورية بالقذائف المدفعية والصاروخية كل من خان السبل وكفرعويد وسفوهن والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشورين وحيش.

وكانت طائرات روسية قصفت كل من بلدات الدير الشرقي و معصران بريف معرة النعمان. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت بين المجموعات المسلحة والفصائل المقاتلة من جهة وقوات الحكومة و”المسلحين الموالين لها” من جهة أُخرى، إثر هجوم معاكس نفذته الأولى على مواقع الأخيرة في كل من التح وجرجناز جنوب شرق إدلب، وسط معارك عنيفة شهدتها المنطقة وقصف صاروخي مكثف متبادل بين الطرفين.

المصدر:روداو